Günlük hayat temposunda hayatımızın bir parçası haline gelen stres, özellikle son dönemde ülke genelinde yaşanan afetlerle birlikte daha da arttı. Kaçan uykularımız, endişelerimiz ve huzursuzluklarımız psikolojik hasarların yanında cilt hasarları da yaratmaya başladı. Peki stres neden cildimizde hasar yaratır? Uzmanlar, aşırı stresin beyin ve vücut kimyamızda farklı hormonlar salgılamaya neden olduğunu bunun aynı zamanda akut veya kronik stresle beraber genel cilt sağlığımızda da olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtmiştir.

Stresin ciltte yarattığı hasarlar nelerdir?

Cilt kuruması

Stres, vücudumuzdaki birçok hormonun hızlı bir şekilde artışına neden olur. Savaş ya da kaç psikolojisine giren bedenimiz, kortizol ve adrenalin hormonlarında artış gösterir. Kortizol hormonu, cildimize nem ve parlaklık veren hyaluronik asit sentezini azaltırken, adrenalin hormonu ise ter bezlerimizin çalışmasına ve daha fazla terlememize neden olur. Fazlasıyla sıvı kaybeden cildimizde ise kuruluklar oluşmaya başlar. Kuruluk, cilt bariyerlerimizi zayıflatırken dökülmeler oluşmasına da neden olur.

Akne oluşumu

Hormonsal dengemizi bozan aşırı stres, cildimizde akne oluşumuna da neden olur. Aşırı yağ üreten cildimiz, yüzümüzün en yağlı kısımları olarak bilinen alın, burun ve çene bölgelerinde akne oluşmasına neden olur. Akne eğilimli bir cilde sahip olmasak bile stresli bir yaşam tarzı sivilce oluşumuna neden olabilir.

Göz altı torbası oluşumu

Göz altı torbalarının oluşumundaki en büyük etki, stres faktörüdür. Hayatımızdaki stres artışı, vücudumuzda hormonsal dengesizlik ve uyku problemlerine neden olurken bu faktörler de göz altı torbalarının oluşumuna etki eder. Yaşadıkları stresten dolayı uykusuzluk çeken kişilerde göz altlarının zayıfladığı bundan dolayı da göz altlarının daha koyu hale geldiği görülebilir.

Cilt yağlanması

Stres sadece ciltte kuruluğuna değil yağlanmaya da neden olabiliyor. Özellikle yağlı cilt yapısına sahip kişilerde ortaya çıkan bu etki, kortizol hormonunun salınımının artmasıyla birlikte ortaya çıkar. Yağ bezlerinin daha fazla yağ sentezlemesi sonucu yağlanan ciltte gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

Saç Dökülmesi

Stres, saç derimizde de büyük hasarlar yaratabiliyor. Yaşadığımız stresin artmasıyla beraber saçlarımızın yağlanması ya da kuruması artarken saç dökülmesi gibi problemlerle de karşılaşabiliriz. Genellikle stres yaşadığımız dönemin ilerleyen sürecinde saç dökülmesi de kendini belli edebiliyor. Uzmanlar saç dökülmesinin takip edilmesini ve ani veya düzensiz saç dökülmesiyle karşılaşıldığında tıbbi destek alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Cilt yaşlanması

Stresli dönemlerimizde rutinlerimizden uzaklaşma, besin ve uyku düzenlerimizin bozulması ciltteki sağlıklı ve canlı görünümün bozulmasına neden olur. Aynı zamanda yukarıda da bahsettiğim gibi stres kaynaklı olan cilt kuruluğu, yüzdeki ince çizgilerin artmasına ve mat bir cilt görünümünün oluşumuna neden olur. Daha şiş ve donuk bir görüntüye sahip cilt, sarkmaya başlar ve yaşlı bir cilt görünümü oluşur.

Cilt hastalıkları

Aşırı stres sonucu bazı hormonların salgılanmasının artmasıyla birlikte birçok cilt rahatsızlığı da beraberinde gelebiliyor. Egzama, sedef hastalığı, rozase gibi birçok cilt hastalığı yaşadığımız stresli durumlarla birlikte tetiklenebiliyor.

Stresin ciltteki etkilerini nasıl azaltabiliriz?

Her gün uyguladığınız cilt bakım rutinini ihmal etmeyin.

Yüzünüzü nemlendirmeyi ve güneş ışınlarına karşı güneş koruyucu kullanmayı aksatmayın.

Cildinizdeki yorgun görünümün azalması için kaliteli bir uyku düzenine geçmek ve sağlıklı besinler tüketmek önceliğiniz olsun.

Özellikle çok stresli dönemlerinizde egzersizler yapmak, stresinizi azaltmaya ve vücudunuza iyi gelecektir.

Açık hava yürüyüşleri, yoga ve meditasyon gibi yöntemlerle stresi hayatınızdan biraz olsun uzaklaştırabilirsiniz.

Tabi en önemlisi cildinizdeki hasarın geçici değil de kalıcı olduğunu ya da daha ciddi bir hastalık olduğunu düşünüyorsanız bir uzmana danışmalısınız.

Ezgi ER

İlginizi çekebilir: