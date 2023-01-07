Stranger Things dizisinin Will Byers’ı Noah Schnapp, kişisel hayatında eşcinsel olduğunu açıkladı. Genç oyuncu TikTok üzerinden paylaştığı yeni bir video ile ailesine ve arkadaşlarına açıldığını itiraf etti.

Popüler Netflix dizisinin başrol oyuncularından biri olan Noah Schnapp, Hawkins’te yaşayan ve ilk sezonda Upside Down’da kaybolarak dizideki maceraların başlamasını sağlayan Will Byers’ı canlandırdı.

Arkadaşları ve ailesi tarafından yaşadığı keşfedilen Will, korkunç boyutun travmalarıyla sonraki sezonlarda da boğuşmaya devam etti. Hayranlar, karakterin Upside Down’da yaşadıklarının ardından yıllar boyunca gündelik hayata dönmeye çalışmasını, ancak bir türlü akranlarına ayak uyduramayışını takip etti.