Stranger Things dizisine 12 yaşında başlaması nedeniyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Millie Bobby Brown, Jimmy Fallon’un sunduğu ‘The Tonight Show’a, Türk moda markası Raisa Vanessa’nın tasarladığı kombin ile katıldı.

Raisa Vanessa’nın tasarladığı omuzları açık, tüylü, mor bir üst ve yine mor ve parlak bir pantolonu tercih eden Brown, siyah platform topuklu ayakkabılarla kombinini tamamladı.

Geçtiğimiz Şubat ayında 18 yaşına basan Millie Bobby Brown, programda saçlarını at kuyruğu yaptı ve takı olarak taşlı küpe ve yüzük tervih etti.

İlk kez Jimmy Fallon’ın talk show’una altı yıl önce gelen Brown’un, programdaki eski ve yeni hali karşılaştırıldı.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Jimmy Fallon’ın programına birçok kez davet edilen genç aktrisin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

İşte Jimmy Fallon’ın sunduğu ‘The Tonight Show’dan renkli görüntüler…