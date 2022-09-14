Stranger Things baş yapımcısı Shawn Levy, 74. Emmy Ödülleri’nde popüler dizi serisi için yeni bir çalışmanın haberini verdi. Levy, Stranger Things Sinematik Evreni için çalışmaya başladıklarını ve geliştirme yolunda olduklarını belirtti. Bu süreçte Marvel Entertainment Başkanı Kevin Feige ile bir araya geldiğini belirten yapımcı, bir evreni nasıl yöneteceği ile ilgili birçok şey öğrenmekte olduğunu söyledi.

Aynı zamanda gelecek olan bir sonraki Deapool filminin yönetmenliğini üstlenen Shawn Levy, Stranger Things ve Deadpool yapımlarının birleşmesiyle ilgili şaşırtıcı bir yanıtı verdi. Levy, ”Tuhaf bir şekilde, Ryan Reynolds ve ben nasıl olur da bir ‘Deadpool’-‘Stranger Things’ birleşimi yapabileceğimizi çözmeye çalışıyorduk. Henüz çözemedik, ama konu masada.” diyerek konuyla ilgili açık kapı bıraktı.

İlginizi çekebilir: