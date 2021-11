Stranger Things dizisinin 4.sezon bölüm isimleri açıklandı

Netflix’in en çok izlenen dizilerinden Stranger Things’in 4.sezonunun bölüm isimleri yayınlandı.

Uzun bir süredir yeni sezonu beklenen Stranger Things dizisinin 4.sezonunun bölüm isimleri geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından yayınlanan bir video ile açıklandı. Aynı videoda dizinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili yeni bir bilgide duyuruldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizi, 2022 yazında yayınlanacak. Stranger Things dizisinin yeni sezonu 9 bölümden oluşuyor.

İşte Stranger Things 4.sezon bölüm isimleri:

Bölüm 1: Hellfire Kulübü (Chapter One: The Hellfire Club)

Bölüm 2: Vecna’nın Laneti (Chapter Two: Vecna’s Curse)

Bölüm 3: Canavar mı, Süper Kahraman mı? (Chapter Three: The Monster and The Superhero)

Bölüm 4: Sevgili Billy (Chapter Four: Dear Billy)

Bölüm 5: Nina Projesi (Chapter Five: The Nina Project)

Bölüm 6: Derinlere Dalış (Chapter Six: The Dive)

Bölüm 7: Hawkins Laboratuvarında Katliam (Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab)

Bölüm 8: Baba (Chapter Eight: Papa)

Bölüm 9: Kaçak Yolcu (Chapter Nine: The Piggyback)

Netflix tarafından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.