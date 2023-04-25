Klasik çizgisinden ayrılmadan zamansız parçalar üreten Ostara, eşsiz ve otantik çantalarıyla bu sezon da cesur, kendine güvenen ve dikkat çekmeyi seven kadınların ilk tercihi olacak. ‘Diamond Fractures’ adını taşıyan koleksiyon, özgün desenleri ile şıklık vaat ederken, renkleri ile de zamansızlığını ortaya koymakta.

Değerli taşların, zihin ve bedeni dengelerken, pozitif enerjileri ile de iyileştirici bir özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. 2020 yılının İlkbahar ekinoksunda kurulan Ostara da 2023 yılı sezonun tasarımlarında ilhamını, tam olarak da saflığı ve masumiyeti simgeleyen aynı zamanda da en gösterişli ve değerli mücevher olan pırlantadan aldı. Eşsiz, değerli ve yok edilemez olan pırlanta, en zarif formları ile bu sezon Ostara çantaları süsleyecek.

‘Karıştır ve Eşleştir’ tekniğiyle üretilen çantalarda; soft pastel tonları, kan kırmızısı, metalik gri ve gece siyahı tonları kullanıldı. Bu renklerle birlikte, nostaljik desenler ve değerli taşlar da Ostara çantalarını süslemeye başladı.

Ostara’nın eşsiz ve özgün çantalarını yakından keşfetmek ve satın almak için www.ostara.com.tr adresini ziyaret edin!

Tasarımcısı ve marka kurucusu Gizem Başer hakkında:

Gizem Başer, Tekstil Tasarım eğitimini modanın önde gelen şehirlerinden Londra’da Central Saint Martins College of Art and Design’da tamamladı. Ailesinin de tekstil sektöründe olması ve çocukluğundan beri çanta ve aksesuara olan merakından dolayı 2020 yılında kendi markası olan Ostara’yı kurdu. Birbirine geçen geometrik şekillerle retro ve fütüristiği birleştirerek markanın benzersiz desenlerini ve zamansız tasarımlarını oluşturdu.