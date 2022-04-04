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HBO için Sam Levinson tarafından yaratılan Amerikan genç drama dizisi Euphoria, başarılı sinematografisi ve olay örgüsü ile bu yılın en çok konuşulan dizisi oldu. Dizide, her karakter için özel kodlar baz alınarak yaratılan stil ve makyaj görünümleri en az dizi kadar dikkat çekiciydi Dizide en dikkat çeken stil ise kuşkusuz Euphoria’nın korkusuz kızı Maddy Perez için yaratılan ikonik stildi. Euphoria dizisinin kostüm tasarımcısı Heidi Bivens Maddy’nin stili hakkında, “Maddy’nin kıyafetleri, aşındırıcı ve duygusuz tavrının bir yansıması “ifadesini kullanıyor ve dizinin ikinci sezonunda Maddy’nin yaşadıkları nedeniyle olgunlaştığını, stilinin daha karamsar bir havaya büründüğünü ve kombinlerinin Jacquemus ve Balenciaga gibi güncel moda markalarından seçildiğini söylüyor.

Euphoria’nın ‘it girl’ü Maddy Perez’in stili 90’lar ve 2000’ler yılının ikonik parçalarını içeriyor. Maddy Perez görünümünü yakalamanız için göze çarpan parçaları sizler için derledik.

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