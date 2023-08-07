YouTube’da yayınlanan “Stil İkonu” yarışmasıyla tanınan fenomen Gizem Karamelek’in, iddiaya göre erkek arkadaşıyla yakınlaştığı düşündüğü Kübra isimli bir kadını kaçırarak götürdüğü bir villada günlerce işkence yaptığı ileri sürülüyor. Kübra isimli kadın, şiddet ve işkenceye maruz kaldığını belirterek ülke dışına kaçırılmak istendiği sırada polis çevirmesinde yardım çığlığı atarak kurtuldu. Gizem Karamelek ise kadının şikayeti sonrasında tutuklandı.

Kanal D Ana Haber’in özel haberine göre, Gizem Karamelek, sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını düşünerek kıskançlık krizine girdi. Karamelek, kardeşi ve bir arkadaşıyla işbirliği yaparak Kübra isimli kadını kaçırdı. İddiaya göre, Kadını araç içinde darbeden Karamelek, saçını kestiği bir villaya kapattı. Günlerce süren işkencenin yaşandığı bu süreçte, Kübra isimli kadın elleri bağlı bir şekilde sahte plakalı bir çakarlı araca bindirilerek Gürcistan’a götürülmeye çalışıldı. Ancak araç, Çorum’da polis çevirmesine takıldı ve kadının yardım çığlıkları sonucunda polis olaya müdahale etti.

Genç kadının şikayeti üzerine Gizem Karamelek, kardeşi ve üç arkadaşı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın yargı süreci devam ediyor.