Sosyetenin tanınan isimlerinden Aslıhan Doğan Turan, son yıllarda YouTube’a attığı videolarla sıkça adından söz ettiriyor. Turan, yeni başlayacak ‘Stil İkonu’ yarışmasında jürilik yapacağını sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Sosyetik güzele, daha önce ‘İşte Benim Stilim’ programında yer alan başarılı modacı Hakan Akkaya eşlik edecek.

Instagram hesabından yarışmanın afişini paylaşan Aslıhan Doğan Turan, “Hakan Akkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturacağımız, stillerin zorlu mücadelesini birlikte değerlendireceğimiz Stil İkonu programımız çok yakında başlıyor” ifadelerini kullandı. Turan’ın paylaşımına eşi Arda Turan ise “Hayırlı olsun karıcığım” yazarak desteğini gösterdi.

Çekimleri başlayan yarışmanın henüz yayın tarihi belli değil.

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