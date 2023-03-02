İddialı tarzıyla gündelik hayatında da adından sıkça söz ettiren ve ‘Stil İkonu‘ programında ilk günden itibaren giydiği cesur kıyafetlerle de gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, programın jüri üyesi Hakan Akkaya ile sorun yaşadı.

İlk bölümden itibaren ikilinin arasında yaşanan problemler yüzünden sunucu Hande Sarıoğlu, programdan ayrılma kararı aldı.

Çıkan haberlere göre, yapımcılar programa yeni bir sunucu almak yerine, modacı Ivana Sert’i jüri olarak kadrosuna dahil etti.

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