Merhaba güzel insanlar… Hadi bugün biraz dönemler arası moda anlayışlarına fantastik bir yolculuk yapalım. Fantastik diyorum çünkü yolculuğumuz oldukça eğlenceli olacak. Şöyle bir, iki dakika düşünün gözlerinizi kapatarak. Dinlemekten keyif aldığınız müziklerden tutun da giyim seçeneklerine kadar…. Siz hangi dönemin insanısınız? Yaşamaktan oldukça keyif aldığınız bir dönemde mi doğup büyüdünüz? Yoksa keşke bu zamanda dünyaya gelme şansım olsaydı! dediğiniz bir zaman dilimi var mı? Eğer varsa, paylaşın benimle mutlaka…. Hazırsak hadi başlayalım!

Melodilerle Moda

Bu konuyu ele almak istememdeki sebebi ilk başta konuşacak olursak, şöyle bir bakıyorum da her döneme özgü oluşumlar, anlayışlar, kavramlar, düşünceler vb. var. Kafalar karışmadan hemen açıklık getiriyorum Bir müzik düşünelim. Aklımıza gelen müziğin sadece melodisini duyduğumuz anda “bu kesin şu döneme ait bir müziktir, çok benziyor” gibi cümleler kurabiliyoruz. Örneğin, dinlediğim bir müziğin sadece melodisini duyduğumda hangi dönemden ve dönemin modasından izler taşıdığına dair tahminlerde bulunmuşluğum çok olmuştur. Aslında her dönem kendisini sadece giyim, aksesuar anlayışı noktasında moda ikonu haline getirmiyor bana kalırsa. Her dönemin bir müzik anlayışı hatta kendine özgü bir melodisi olduğu kanaatindeyim. Bu sayede birçok döneme yalnızca müzik seçeneklerine bakarak zihinlerimizde ev sahipliği yapabiliyoruz. Kendi adıma şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bir 90’lar çocuğu olarak, Türkiye’de müzik denildiğinde asla unutulmayan iki dönem olduğunu düşünüyorum, 80’ler ve 90’lar…. Bu düşüncemle yeni bir tartışma akımı başlar mı bilemem, ama yani şimdi özgün fikirlerimi de paylaşmak isterim sizlerle. Hatırlayın lütfen 90’lı yılları. Ne güzeldi çocukluğumun Türkçe pop şarkıları…..

Moda Akımları

Moda akımları ya da moda dalgaları…. Adını istediğiniz gibi belirlemekte özgürsünüz. Sadece yaşadığımız dönemin kurallarına göre oluşmuyor ya da oluşmayabiliyor diyelim. Müzik, gerçekten dönemler arası moda sirkülasyonunda çok belirleyici bir faktör. Mesela 80’li yıllarda dünya müziklerine ve dünyaca ünlü sanatçılara baktığımızda, gerek aksesuar seçimleri gerek saç modelleri gerek kıyafet yorumlamaları gerek müziklerinin melodileri…

Aslan Yelesi! Neden Olmasın?

Hepsi o dönemin modasına yön veriyor ve kitleler tarafından taklit etme yöntemiyle kişiden kişiye sonra tüm dünyaya yayılan bir akıma dönüşüyor. Hem kadın hem erkek müzisyenlerde katlı, uzun, tepesi kalkık, gür ve kabarık “ASLAN YELESİ” olarak da tabir edilen saç modelleri, omuzları dik ve geniş gösteren vatkalı deri ceketler ya da vazgeçilmez jean yelekler, dikkat çeken göz makyajları, özellikle kadınlarda kalın ve doğal bırakılmış alınmamış kaş yapıları, taytlar, parlak rugan seçimler vb….

Yüksek Bel Moda

Bir başka örnek çocukluğum 90’lardan. İnce kaşlar, vatkalı ceketler, yüksek bel kesim jean seçenekler, dudak kalemleriyle çerçevelenmiş kalın dudaklar, perçemli orta kabarık saç modelleri, ince alınmış kaşlar, büyük tokalı kombinler, göbeği açık crop top üstler, yırtık jean pantolonlar, büyük küpeler, vb..

Müziğin De Modası Mı Olurmuş Hiç!

Dünya çapında, dünyaca ünlü yıldızların seçimleri hızlı bir akımla tüm dünyaya yayılır ve en az onlar kadar ünlü olur. Bunlar zaten hemen hemen hepimizin bildiği oluşumlar olduğu için ben işin müzik kısmına değinmek istiyorum. Müziğin de modası mı olurmuş hiç! Diye düşünmeyin lütfen. Evet teknoloji günümüzdeki gibi olmadan önce de müzik vardı ve bugün dünyaya yayılan akımlar sebebiyle sadece melodisini duyarak dahi dönemini tahmin edebiliyor olmamıza vesile oldu.

Pencere Kenarında Audrey Hepburn

Örneğin, minyon duruşu, zarif yürüyüşü ve bebeksi sevimliliğe sahip o güzel yüzüyle hepimizin hayran olduğu dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Audrey Hepburn’u sadece yer aldığı başarılı yapımlardan hatırlamıyoruz. O zarif güzelliği ve başarılı oyunculuğuna güzel sesini de ekleyen oyuncunun sesinden dinlemeyi sevdiğiniz şarkısı hangisi? Şahsen benim “Moon River”. Herkese tavsiye ederim. 1950’li ve 1960’lı yılların esintisini hem sesinin güzelliğinden hem de söylediği şarkıların melodisinden tanımak mümkün.

Mücevher Gibi Marilyn Monroe

Bir başka örnek yine hepimizin beğenisini kazanmış başarı bir Hollywood yıldızı… Döneminin stil ikonu ve güzelliğiyle sadece erkekleri değil kadınları da etkileyen, o dönemin kadınlarının kendisine benzemek için uğraştığı, sarışınlığını ve güzelliğinde zaman zaman kariyerinde büyük bir dezavantaj olarak gören ama gönüllerimizde taht kurmaktan kendini kurtaramamış olan güzeller güzeli Marilyn Monroe. Birçok kişi onu ekran yüzü olarak tanıyor olsa da ya da hafızalarımıza o meşhur uçuş uçuş beyaz elbisesiyle kazınmış olsa da, dönemin ikonik yıldızının sesiyle de büyüleyen bir efsaneye dönüştüğünü, çok fazla şarkıya güzel sesiyle hayat verdiğini biliyor muydunuz?

Caz Konseptli – Sakin 50’ler ve 60’lar

Marilyn Monroe da tıpkı Audrey Hepburn gibi 1950’li ve 1960’lı yılların müzik ikonu listelerinde yer alan, siyah beyaz ekranları sesleriyle renklendiren, sadece yer aldıkları filmlerdeki görünümleriyle değil şarkı söyledikleri anlarda tercih ettikleri zamansız görünümleriyle de her dönem zevkle taklit edilen bir stil ikonu olmayı başardılar. Güzeller güzeli Marilyn Monroe’nin1953 yapımı “Gentlemen Prefere Blondes” filmindeki harika performansı ile seslendirdiği “Diamonds Are The Girls Best Friend”şarkısı favorilerimden biridir ve tabiî ki hafızalarımıza kazınan o meşhur saten, straplez pembe elbisesi, elbisesini tamamlayan eldivenleri ve mücevherleri bile gölgede bırakan duru güzelliği ile…..

Mutlu-Klasik 70’ler

70’ler dersek peki… Meşhur “The Beatles” gelmiyor mu aklımıza ilk olarak? O döneme ait müzisyenler arasında en dikkat çeken isimlerin bir arada yer aldığı şahane şarkılara imza atmış olan başarılı grup. En sevdiğiniz Beatles şarkısı hangisi? Sizi bilemem ama ben “Come Together” şarkısını dinlemekten çok keyif alıyorum. Peki ya “Daddy Cool” şarkısını baba bir sesle söyleyerek yürüsem yanı başınızdan nerede “Boney M.” diye haykırmaz mısınız arkamdan? “Mamma Mia” diye kulaklarınızı çınlatsam peki, meşhur “ABBA” da eşlik etse tezahüratlarımıza perde arkasından. Ya da “Bohemian Rhapsody” diye bir seçenek sunsam size ve çağırsak “Queen” grubunun efsane üyeleri

ni bir araya veya ışınlansak konser alanlarına saniyelik de olsa. İşte 70’ler ve dönemin modasına yön veren zamansız klipler, efsane şarkılar ve şarkıcılar. Tabiî ki dinlediğimiz ilk andan itibaren melodisine hayran kaldığımız, “EVET! Bu şarkı kesin 70’lerden” diye haykırdığımız efsane şarkılar. Kimler var aklınızda paylaşın benimle…

Romantik- Pop 80’ler

Ya 80’ler… En unutulmaz başarı şarkılar nasıl aklımızda hala. Mesela George Michael şarkıları dediğimizde ya da sadece dinlediğimizde aklımıza ilk olarak o meşhur 80’ler gelmiyor mu? Ya da sadece “Eye Of The Tiger” şarkısını fısıldasam kulağınıza, aklınıza hangi zaman dilimi gelir? Peki ya “Let’s Dance” eşliğinde dansa davet etsem sizleri David Bowie ile el ele gider miyiz 80’lere? Keşke bu yazıma görseller yerine melodiler ekleyebiliyor olsaydım ama artık şarkıların isimleri bu hayati görevi üstlenecek ne yapalım! Ya güçlü sesi ve efsane yorumuyla Whitney Housten “I Wanna Dance With Somebody” diyerek çıkıverse bir köşeden hangi döneme doğru yolculuğa çıkarsınız onunla? Bir başka örnekle devam edelim mi? Şöyle hareketli bir “Uptown Girl” ile Billy Joel eşlik etse bize fonda ve tıpkı muhteşem kadın Lady Diana gibi kısa bir süreliğine de olsa kendimiz gibi davranıp özgürce dans etmek istediğimizde zaman hangi dönemde yaşıyormuşuz gibi gelir bize? Hadi bir tahmin de unutulmazlar arasındaki yerini bugün bile kaybetmemiş romantik-klasik bir şarkıya gelsin o zaman George Michael ve harika sesinden “Careless Whisper”? Hadi bekliyorum yorumlarınızı yazın bana…

Çocukluğum 90’lar

Ve en sevdiğim zaman, canım çocukluğum 90’lar ile sonlandırıyorum fantastik yolcuğumuzu. 90’lar çocukları, burada mısınız? Özellikle en sona sakladım 90’ları. Yerimde duramadığım çocukluğum, hiç aklımdan çıkmayan melodiler, dudaklarıma pelesenk olmuş şarkı sözleri….Sanırım sekiz ya da dokuz yaşlarındaydım ilk dinlediğimde. O efsane Latin ezgileri eşliğinde nasıl da dans ederdim. Tabi ki sevgili Enrique Iglesias’ın en ama en çok sevdiğim şarkısı “Bailamos”’tan bahsediyorum. Ancak dans konusundaki muhteşem kabiliyetsizliğimi burada paylaşmayacağım. Hatırlıyorum da 90’ların televizyon klasiklerinden olan “Çılgın Bediş” dizisinde duyarak nasıl âşık olmuştum bu şarkıya. Efsane “Coco Jambo”’yu kimler hatırlıyor? Nasıl hareketli bir şarkı değil mi tıpkı 90’lar gibi. Bugün dahi dinlemekten kendimi alıkoyamıyorum… Sizin hatırladığınız hangi şarkılar var? Yazın bana…

Brezilya Karnavalları Tadında

Bazen 90’lı yılları o meşhur Brezilya karnavallarına benzetiyorum. Bir tarafta Ricky Martin’den “Livin La Vida Loca” coşkusuyla dans eden Latin rüzgârları bir tarafta hepimizin eli belinde figürlerini ezbere bildiği “Macarena” ile enerjimize eşlik eden kıpır kıpır, yerinde duramayan ruhumuz. İsmiyle o dönem bizi korkutsa da “The Cranberries” grubunun güçlü sesiyle hafızalarımıza kazınarak sevgimizi kazanan “Zombie” size neyi çağrıştırıyor?

“Dikkat Corona!”

Şimdilerde hayatımızı kâbusa çeviren “Corona” isminin 90’larda çok sevdiğimiz “The Rhythm Of The Night” şarkısını seslendiren bir grubun adı olduğunu biliyor muydunuz?

Evet Tahminleriniz Doğru!

Her kapanış üzücü biliyorum ama unutamadığımız bu güzel dönemlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz ne yazık ki. Bu unutulmaz dönemi, güçlü sesiyle “I Will Always Love You” diye haykırarak bize sevgiyi anlatan ve kulaklarımızın pasını aşkla silen Whitney Houston ile kapatalım mı ne dersiniz? Ben söylemiş bulunsam da yazının başında, eminim sizler benden önce eşlik ederdiniz bana sadece melodileri duyduğunuzda. Ve evet tahmininiz doğru, unutulmaz90’lar çalıyor fonda. Yalnız çok güzel şarkılara değinmedik mi gerçekten? Sizlere söz, radyolarda çaldığı andan itibaren hem hit hem döneminin stil ikonu olan bu efsane şarkılardan harika bir çalma listesi oluşturacağım. Önerilerinizi bekliyorum.

Ben Melda Özen. Sizlerle fantastik, melodik bir yolculuğa çıkmak istedim. İster inanın ister inanmayın ama müziklerin yaşadığı dönemi yaşatmak, döneminin kalıcı moda ikonu olmak gibi bir misyonu var ve bence bu çok kıymetli. Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere şarkılar da fazlasıyla ikonik moda aksesuarları olabiliyor. Her dönemin kendine özgü bir melodisi var, dinlediğimiz anda bizi o yıllara götüren.

O halde ne diyelim! Müzikler ruhun gıdası, döneminin aynası, yaşamın tadı, çağının adı… Peki sizce yaşadığımız çağın melodisi ya da şarkısı ne olabilir? Paylaşın benimle.