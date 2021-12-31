Neredeyse iki yıllık bir duraklama devrinden sonra herkesin merakla beklediği ödül törenleri ve etkinlikler eskisinden daha güçlü duruşlarla stil konusunda referans rotamız oluyor. Ortak standardı özgünlük olan bu cesur görünümlerle 2021 stil belleğimizi tazeliyoruz!

Uzun bir aradan sonra kırmızı halının büyüleyici etkisine kapılan ünlüler yıl boyunca tam anlamıyla aralarında stil bahisleri oynadı. Bella Hadid’den Dua Lipa’ya 2021 stil trendlerini tarzları ile birleştiren yıldızlar özlediğimiz enerjiyi geri getirdi. Bastırılmış enerjilerin gün yüzüne çıkmasıyla moda dünyasına damga vuran cesur görünümler, bu yılı her anlamda tarihe kazıyacak.

Cüretkar tavır

Transparan elbiselere geçmişten gelen bir göz aşinalığımız olduğunu inkar edemeyiz. Ancak 2021 yılında transparan görünüm hiç olmadığı kadar cesurdu! Transparanın en ses getiren yorumunu ise Met Gala’da giydiği Givenchy imzalı elbisesi ile Kendall Jenner yaptı. Audrey Hepburn’ün My Fair Lady’de giydiği elbiseden esinlenerek oluşturulan bu görünümde Jenner, ışıltılı yapay elmaslarla süslenen transparan elbiseyi elmas kaplı cesur bir gerdanlıkla tamamladı.

Akışkan cinsiyet

Gen Z kuşağının, sınırlayıcı ve ötekileştirişi cinsiyet kalıplarına boyun eğmeyeceğini biliyorduk. Ünlüler de son yıllarda toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmanın önemini anlayarak yarattıkları cinsiyetsiz görünümleri kırmızı halıya taşıyor. İşte bu stil, yılın en cesur görünümleri listesinde başı çekiyor. Lil Nas X’in BET Ödülleri’nde giydiği Andrea Grossi imzalı kostümü bu tercihler arasında en çok ses getirendi. Rönesans’ı modern zaman görüntüleri ile birleştiren dramatik etkili geniş etekli elbisenin derin yakada dekolte ile buluşması, cinsiyet normlarını yok sayarak akıllarımıza kazındı.

Geçmişten gelen

Sürdürülebilir modanın öne çıkmasıyla birlikte, vintage yeniden yorumlandı. Birçok ünlü ismin kırmızı halı tercihi yeni sezon ve trend kıyafetler yerine, eski koleksiyonlardan bir parça ya da daha önce başka törenlerde giydikleri tasarımlar oldu. Sürdürülebilirlik odağındaki bu görünümün en öne çıkanı ise 1996’da giydiği iki parçalı inci takım elbiseyi 2021 Altın Küre’de yeniden yorumlayarak giyen Jane Fonda.

Enerjinin tuvali

Ödül törenlerini pandemi öncesi bıraktığımızda natürel tonlar öne çıkıyordu. Moda dünyası da durağan geçen dönemde sıkılmış olacak ki, pastel renklerin yerini yeni sezonla beraber gökkuşağının renk paletleri aldı. Parlak renk enerjisinin en iyi temsilini Oscar Ödülleri’nde giydiği Valentino elbisesiyle Zendaya yaptı. Cher’in 70’lerdeki görünümden ilham alınan elbisesinin neon sarı tonu ile biz de üzerimizdeki ağırlığı kaldırıp yeni yıla renkli bir merhaba diyoruz.

Hazırlayan: Bilge Şahbaz