Dikkat çekiciliği, iddialı oluşu ve basic parçalarla olan uyumu ile birçok kişinin radarına girmeyi başaran metalik renkler popüler markaların mağazalarında da yerlerini almayı başardı.

Taşlı ceketlerin yanı sıra; Metalik takımlar, pantolonlar, gömlekler, etekler ve daha birçok çeşidiyle raflarda bulabileceğimiz parçalar ile nasıl kombinler yapabiliriz bir göz atalım.

Parlak çizmeler!

Alışılmışın dışında kovboy çizmeler festivaller için tercih edilebilir. Kombininize farklılık katmak için ideal bir parça.

Silver etek

Doğum günleri, yıl dönümleri, bekarlığa veda! Aklınıza hangi özel gün gelirse bu eteği gardırobunuza eklemeyi ihmal etmeyin.

Fütüristik manikür

3 boyutlu manikürler Uzak Doğu’da popüler hale gelmeye başlamışken metalik detayla birleşmesi kaçınılmazdı. Jenner ve Kardashian kardeşlerde bu trende katılanlar arasında.

Metalik ve deri uyumu

Streç deri, İspanyol paça metalik pantolon ve parlak çizmeler adeta tüm bu anlattıklarımızı birleştirmiş ve harika gözüküyor.

Yalnızca giyim alanında değil ayakkabı, gözlük ve manikürlerde de bu yıl oldukça sık rastlayacağız gibi gözüküyor. Metalikler; Basic parçalar ile beraber tercih ediliyor, deri ceketler ile kombinlenebiliyor.

Yaren AYDIN