Uzun bir aradan sonra Fabelmanlar filmiyle sinema severlerle yeniden buluşan Steven Spielberg, verdiği bir röportajda ilham kaynaklarını anlattı. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olan Spielberg kendi hayatını konu alan film için pandemiden etkilendiğini söyledi. Usta yönetmen, ”Bu hastalık yüzünden tüm dünyanın yok olacağından endişe etmiştim” ifadeleriyle o döneme dair korkularını paylaştı.

76 yaşındaki Steven Spielberg, pandemi döneminde herkes gibi farklı haber kanallarını izlediğini ve pandeminin gidişatını ekrana yapışmış bir şekilde takip ettiğini söyledi. Bu korkusunun onu harekete geçirdiğini söyleyen Spielberg, ”Eğer son bir film daha yapma şansım olsaydı, bu hikaye olurdu” dedi.

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