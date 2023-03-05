Filmleriyle sinema sektörüne damgasını vuran Steven Spielberg, geçtiğimiz gün ‘The Late Show with Stephen Colbert’ programının konuğu oldu. Yönetmenliğini üstlendiği filmleri ile ilgili konuşan Spielberg, “Filmlerimi yaptıktan sonra onlara çok fazla bakmam ama ara sıra çocuklarımla bir film izlerim” dedi.

76 yaşındaki yönetmen, tam adı ‘ET: The Extra-Terrestrial’ olan 1982 yapımı filmini izlemekten keyif aldığını söyledi. Steven Spielberg, konu hakkında “Bu, çektiklerim arasında gerçekten tekrar tekrar izleyebildiğim birkaç filmden biri” şeklinde konuştu.

“Bir kereden fazla izleyebildiğim sadece birkaç film yaptım” diyen Spielberg, “34 film yaptım ve hangilerinin E.T.’nin ötesine geçtiğini söylemeyeceğim ama tekrar izleyebileceğim yaklaşık 5 veya 6 filmim var” dedi.