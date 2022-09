Fairy Tale film uyarlaması için hazırlıklar başladı. Stephen King’in yayımlanan son kitabı da yazarın ekrana ya da perdeye adapte edilen işleri arasına katılıyor. Yapımın başına ise Paul Greengrass geçiyor.

It (O), Pet Cemetery (Hayvan Mezarlığı), The Green Mile (Yeşil Yol) ve The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) gibi sayısız filme ilham olan King’in, uyarlama hakları artık kitaplar piyasaya sürülmeden çok önce satılmış oluyor. Yazarın okurla buluşan Fairy Tale da benzer bir kaderi paylaşıyor.

Filmin dijital platformlarda mı yoksa sinemada mı gösterileceği, kadrosunda hangi oyuncuların bulunacağı ve ne zaman çıkacağı gibi detaylar henüz açıklanmadı.