The Boogeyman fragmanı yayınlandı. İlk etapta dijital platform Hulu’da çıkması planlanan yeni Stephen King uyarlaması, rotasını sinema salonlarına kırdı.

Hulu ve 20th Century Studios ortaklığında geliştirilen filmin yönetmen koltuğunda Host ve Strings yapımlarının yönetmeni Rob Savage oturuyor.

1973 yılında Cavalier dergisinde yayımlanan, ardından da Stephen King’in Night Shift kitabında kendisine yer bulan The Boogeyman öyküsü beyaz perdeyle tanışıyor. Türkçede Hayaletin Garip Huyları adıyla yayımlanan kitapta Umacı ismiyle yer alan hikâye; daha önce King’in Dollar Baby projesi kapsamında kısa film formatında ve oyun olarak adapte edilmişti.

Yapım şimdi Rob Savage imzasıyla ilk defa uzun metraj film formatında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrolünde ise Argo ve Devil ile adından söz ettiren Chris Messina yer alıyor.