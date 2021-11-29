Ünlü moda tasarımcısı Stella McCartney, babasını onurlandırmak için yeni çıkan aynı isimli belgesel öncesinde ‘The Beatles: Get Back‘ isimli kapsül koleksiyonunu çıkardı.

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Stella McCartney, koleksiyon hakkında şunları söyledi: “Get Back bir şarkı veya konserden çok daha fazlası. Bu, değişimin ön saflarında dururken, kahkahalar ve mutlak korkusuzlukla olağanüstü bir şey yaratmak için bir araya gelen ömür boyu süren arkadaşların zamansız hikayesidir. The Beatles dünya çapında milyonlarca insanın hayatını şekillendirmeye devam eden olumlu değişime yönelik kültürel değişim hareketinin yüzleriydi ve umarım bu kapsül bu eskimeyen mesajları anar ve yeni jenerasyona iletir.”







‘The Beatles: Get Back’ isimli koleksiyonda ikonik ve daha az bilinen Beatles görüntü ve grafiklerinin bir karışımı kullanıldı.







Geçtiğimiz hafta satışa sunulan koleksiyonla aynı ismi taşıyan ‘The Beatles: Get Back’ belgeseli de, 25, 26 ve 27 Aralık’ta üç kısım şeklinde Disney Plus’da yayınlandı.