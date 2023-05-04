Yüksek enflasyon kahve fiyatlarını da vurdu. Büyük kahve zincirlerinden Starbucks kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurdu.

Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 39 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı 44 liraya, büyük boy filtre kahve ise 49 liraya yükseldi.

Küçük boy Mocha fiyatları 62 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 liraya çıktı.

Caramel Macchiato ürününün ise küçük boyu ise 59 liraya çıkarken, büyük boy Caramel Macchiato ise 76 liraya yükseldi.

Onedio’nun paylaştığı görselde mağazanın en çok tüketilen ürünlerinden Mocha’nın fiyatı 62 liradan başlıyor. Caramel Macchiato fiyatının ise 59 liraya yükseldiği görülüyor.