Yakın zamanda Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak olan dijital içerik platformu Disney+’da yayınlanacak olan Star Wars’un yeni dizisi ‘Obi-Wan Kenobi’ için yeni paylaşımlar yapıldı. Star Wars’un resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda hem yeni bir fragman hem de dizinin posteri hayranların beğenisine sunuldu.

Toplamda 6 bölümden oluşan bir mini dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan ‘Star Wars: Obi-Wan Kenobi’, ‘Sith’in İntikamı’ ile ‘Yeni Bir Umut’ filmleri arasındaki Tatooine’deki yıllar konu edinilecek.

Senaryosunu Joby Harold’un yazdığı ve yönetmen koltuğunde Deborah Chow’un oturduğu ‘Star Wars: Obi-Wan Kenobi’nin oyuncu kadrosunda ise Ewan McGregor, Hayden Christiensen, Rupert Friend, Kumail Nanjiani, Joel Edgerton, Sung Kang gibi isimler yer alıyor.

Star Wars hayranlarının heyecanla beklediği ‘Star Wars: Obi-Wan Kenobi’, 27 Mayıs tarihinden itibaren Disney+’da izlenebilecek.