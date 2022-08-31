En az Star Wars kadar kült haline gelen filmin ikonik tabancası açık artırmada 1 milyon 57 bin dolara alıcı buldu. Rekor satış fiyatına ulaşan DL-44 Heavy Blaster Pistol isimli silahı filmde ünlü aktör Harrison Ford’un hayat verdiği Han Solo karakteri kullanıyordu.

Müzayedede yaklaşık 500 bin dolarlık teklif alması beklenen ve koleksiyonerlerin gözdesi olan blaster tabancası 1 milyon doların üzerinde satılmasıyla herkesi şaşırttı. Star Wars Episode IV: A New Hope” filminde sık sık kullanılan bu lazer tabanca, sadece boş atış yapmak için modifiye edilmiş ve filmde kullanılmak üzere yaratılan üç silahın sonuncusu olarak nitelendiriliyor.

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