60’lı yıllarda büyük bir fenomen haline gelen bilim kurgu dizisi Star Trek’te Nyota Uhura’yı canlandıran, 89 yaşındaki Nichelle Nichols hayatını kaybetti.

Amerikan televizyonunda bir otorite figürünü canlandıran ilk siyahi kadınlardan biri sayılan Nichols, oynadığı Nyota Uhura karakteriyle kendisinden sonra gelen nesiller için büyük bir örnek oluşturmuştu. Hatta NASA tarafından görevlendirilen Nichols’ın, kendisi gibi kadınları astronot olması için cesaretlendirmesini de istemişti.

Oğlu Kyle Johnson, Facebook’ta yaptığı paylaşımla annesinin yaşamını yitirdiğini sanatçının hayranlarına duyurdu. Oyuncunun doğal sebeplerden dolayı öldüğü de belirtildi.

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