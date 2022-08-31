Gucci 2022 Sonbahar/Kış sezonu için Adidas ile yaptığı işbirliğini, Milano Moda Haftası’nda görücüye çıkarmıştı. İtalyan marka, koleksiyonun retro havasına yakışır bir seçim ile Stanley Kubrick filmlerinin ikonik sahnelerinden ilham aldı. Kubrick sinematografisini lüks modayla yeniden inşa eden Gucci, her karede efsanevi yönetmenin evrenine yeniden adım attırıyor.

Cinnet (The Shining), Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) ve 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey) filmlerinin sahnelerini yeniden canlandıran marka ”Exquisite Gucci” isimli kampanya için Stanley Kubrick filmlerinin distribütörü Warner Bros. ile bir araya geldi. Kampanyanın çekimlerini Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi.

1 of 14 - + 1. The Shining 2. The Shining 3. The Shining 4. Barry Lyndon 5. Eyes Wide Shut 6. The Shining 7. 2001: A Space Odyssey 8. Eyes Wide Shut 9. A Clockwork Orange 10. A Clockwork Orange 11. A Clockwork Orange 12. Barry Lyndon 13. The Shining 14. 2001: A Space Odyssey

Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele, kampanya mesajını “Exquisite kampanyası sinemaya ve sinemanın en parlak üstatlarından biri olan Stanley Kubrick’e duyduğum saygıyı yansıtıyor” notuyla paylaştı. “Kampanya, neredeyse gerçek bir film üzerinde çalışmak gibiydi. Kubrick özünde gerçek bir ‘tür’ heykeltıraşıydı: zamanının ötesinde ‘türler arası’ yönetmendi” sözleriyle Michele, ilham kaynağını yeniden andı.

İşte Gucci’nin yeni kampanyası…

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