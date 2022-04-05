Netflix’in en başarılı dizisi haline dönüşen Güney Kore yapımı Squid Game, dünyada en çok izlenen diziler arasına girdikten sonra başka bir film konusu ile tekrar gündeme gelmeye çalışıyor.

On milyonlarca kişinin izlediği, internette ve dünyada yeni akımların başlamasına neden olan bu dizinin ikinci sezonunun geleceği kesin olduğu açıklandıktan sonra dizinin yönetmeni bugün yaptığı açıklamada yeni bir haber daha geldi.

Squid Game’in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, bir sonraki projesini açıklarken planlana yeni projenin Squid Game’den daha şiddetli bir proje olduğu ifade edildi.

Variety’ye konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, ‘Killing Old People Club (Yaşlıları Öldürme Kulübü)’ isimli romanı filme uyarlayacağını açıkladı.

Romandan uyarlama

Umberto Eco tarafından kaleme alınan kitabın sinemaya uyarlanması için Hwang Dong-hyuk, şimdiden 35 sayfalık bir senaryo ortaya çıkardığını da ifade etti. Ayrıca yönetmen, filmin “bir başka tartışma yaratan film” olacağının altını çizdi.

Squid Game konusu

Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Koreli bir drama dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynamıştır.

Squid Game, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterilmiş ve Netflix’in rekor kıran yapımı olduğu söylenirken dizi 94 ülkede 142 milyon kişinin izlenmişti.