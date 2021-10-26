Squid Game’in Yaratıcısı Hwang Dong-hyuk: Ekstra Ücret Almadım

Yayınlandığı günden itibaren tüm dünyada hızlı bir şekilde popüler olan, Türkiye’de de hala top 10 listesinde birinciliğini koruyan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, 142 milyon hane tarafından izlendi ve kısa sürede Bridgerton’ın yerine geçerek Netflix‘in en çok izlenen dizisi oldu. Dizinin yapım sürecinin çok zorlu geçtiğini söyleyen Hwang Dong-hyuk, bu süreçte altı dişini kaybettiğini belirtirken, aldığı ödeme konusunda şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

“Netflix bana bonus ödemedi”

Hwang Dong-hyuk, İngiltere’nin en önemli gazetelerinden birisi olan The Guardian’a verdiği röportajda, “O kadar zengin değilim ama masaya yeterli yemek koyacak kadar gelirim var. Netflix’in bana bonus ödediği falan yok.” diyerek, Netflix‘in kendisine ekstra bir ücret vermediğini, sadece sözleşmede yazan miktarı ödediğini açıkladı.

9 bölüm olarak ilk sezonu yayınlanan dizinin 15.5 milyon sterline (204 milyon TL) mal edildiği biliniyor. Squid Game dizisi, Netflix’in açıkladığına göre platformun abone sayısını 4.4 milyon artırırken, dizinin getirdiği kar ise yaklaşık 650 milyon sterlin (8.5 milyar TL) oldu.

Squid Game fikri kendi ailesine dayanıyor

Hwang Dong-hyuk aynı zamanda dizinin fikrinin kendi ailesinin 2009 yılındaki küresel ekonomik krizden dolayı yaşadığı sıkıntılara dayandığını açıkladı. Krizde ailesinin de etkilediğini söyleyen Hwang, “Annem çalıştığı şirketten emekli olduğu için maddi olarak çok zorlandım. Üzerinde çalıştığım bir film vardı ama finansman bulamadık. Bu yüzden yaklaşık bir yıl çalışamadım. Annem, büyükannem ve ben birlikte kredi çekmek zorunda kaldık” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.