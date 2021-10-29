Squid Game’in starı Jung HoYeon, Calvin Klein için poz verdi

Vogue’nin “Kore’nin bir sonraki top modeli” olarak adlandırdığı; model ve aktrist, Jung HoYeon kısa süre önce Louis Vuitton‘un küresel elçisi olarak seçilmişti.

#mycalvins pozları için dünyaca ünlü ikonlardan oluşan bir ekiple çalışan Squid Game yıldızı, Calvin’leri nasıl giydiğini paylaştı.





Fotoğraf serisi, HoYeon‘un Calvin Klein’ı modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan “Heron Preston for Calvin Klein | Season 2” koleksiyonundan seçilmiş parçalarla, modelin doğal karizmasını ve çekiciliğini gözler önüne seriyor.

Koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında: Geri dönüştürülmüş polyester hırka, organik pamuklu logolu tişört, 90’lar fit jean, prganik pamuk askılı bralet ve külot yer alıyor. Koleksiyon bütünüyle Heron Preston‘ın turuncuya olan takıntısını destekler nitelikte.

Louis Vuitton ile ilk olarak 2017 yılında ready-to-wear kampanyası adı altında çalışan model; bunun yanı sıra, Adidas’ın da yeni marka yüzü.

HoYeon, başarı merdivenlerini hızla tırmanırken adından sıkça söz ettireceğe benziyor.