Squid Game’in 2.Sezonunun çekim onayı alındıktan hemen sonra 3. Sezon için kollar sıvandı.

Netflix’te yayınlanmasıyla dünyanın her yerinde ilgiyle karşılanan Squid Game’in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, Netflix ile dizinin 3. Sezonu için görüşmeye başladıklarını açıkladı. Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkında olduğunu belirten yönetmen, “Bu ilgi karşısında hepimiz yeni sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünüyoruz” dedi.

Dizinin çekim sürecinin her ne kadar yorucu bir süreç olduğunu bilsede, yönetmenin bu ilgiden memnun olduğu aşıkardı . Hwang Dong-hyuk, “2. ve 3. Sezon için Netflix’le görüşmelerimiz var.” diyerek yakında bir sonuca varacaklarını belirtti.