Squid Game’in 2.sezonu geliyor

Eylül ayında yayınlanan ve kısa sürede Netflix’in en çok izlenen dizisi haline gelen Squid Game dizisinin ikinci sezonunun geleceği açıklandı. Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, “İkinci bir sezon olacağını söyleyebilirim. Şu an kafamın içinde. Planlama aşamasındayım. Ama ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum” sözleriyle dizinin ikinci sezonunun geleceğini açıkladı.

Birçok ülkede uzun süre boyunca zirvede olan ve dünya çapında fenomen haline gelen Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, “İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı” dedi. Squid Game, borca batmış 456 kişinin, 39 milyon dolarlık ödül için ölümcül bir yarışın içine sürüklenmesini konu alıyor.

“Gi-hun geri dönecek”

Hwang Dong-hyuk, ilk sezonun baş kahramanı Seong Gi-hun’a hayat veren Lee Jung-jae’in dizisinin ikinci sezonunda da yer alacağını açıkladı. Hwang Dong-hyuk, “Gi-hun geri dönecek ve dünya için bir şey yapacak. Bu çok büyük bir söz ancak aslında ilk sezonun sonunda da buna dair bir ipucu veriliyor” dedi.

Dizide ‘Gi-hun’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Lee Jung-jae, daha önce verdiği bir röportajda ikinci sezonda olup olmayacağı hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: “Elbette. İzleyicilerden çok fazla sevgi ve destek aldığım için 2. sezon olursa tabii ki Gi-hun’u yeniden canlandırmam gerekir. Ama şu noktada hikayenin neye evrileceği, karakterlerin nasıl değişeceği ya da yeni karakterler mi ekleneceği konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ayrıca Gi-hun hala başrol mü yoksa ikincil önemde küçük bir rol mü olur, onu da bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, elbette evet demek zorundayım.”