Squid Game 2. sezon tanıtımı yayınlandı. İlk bakış niteliğindeki video, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun tanıtımın öznesi durumunda.

Hwang Dong-hyuk’un yaratıcılığını üstlendiği dizi, tek sezonla fenomen hâline gelmişti. İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan Squid Game (Ojing-eo geim), dijital akış platformu Netflix’in en popüler markaları arasında yer alıyor. İzlenme oranlarında Top 10 listelerinden uzun süre inmeyen yapım, aynı zamanda platforma İngilizce dışı bir yapımla ilk Emmy ödülünü de kazandırmıştı. Bu başarının ardından Netflix, Güney Kore pazarındaki yatırım oranlarını 4 yıl içerisinde 2,5 milyar dolar çıkaracağını açıklayarak büyük yankı uyandırmıştı.