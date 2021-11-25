Popüler dizi-film platformu Netflix ve müzik platformu Spotify iş birliği yaptıklarını duyurdu. Spotify haber merkezinde yapılan duyuruda, iki şirket yapılan iş birliği ile ‘Netflix Hub‘ adında bir uygulamayı piyasaya süreceklerini açıkladı.

Spotify yaptığı açıklamada Netflix’le olan iş birliğini şu cümlelerle duyurdu: “Günümüzün trend olan şovları ve filmleri sadece fandomlara ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda internet çapında takıntıları da körüklüyor. Öyle ki, Squid Game’in Netflix’teki ilk çıkışından sonraki iki hafta içinde Spotify dinleyicileri, deneyimi devam ettirmek için 22 bin 500’den fazla benzersiz temalı çalma listesi oluşturdu. Açıkça görülüyor ki, izleyiciler programlar bittikten sonra daha fazlasını istiyor ve duymak için Spotify’a giriyorlar. Bugünden itibaren iki yayın şirketi, hayranların sevdikleri şovları dinleme deneyimi yaşatacak Netflix Hub’ı piyasaya sürmek için Spotify’da bir araya geliyor.”

Yapılan açıklamaya göre Netflix Hub, şu anda ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, İrlanda ve Hindistan’daki ücretsiz ve premium dinleyiciler için kullanıma açıldı. Kullanıcılar Spotify’da “Netflix“i aratarak Netflix markalı film müziklerine, çalma listelerine, podcast’lere ve diğer içeriklere erişebiliyor.