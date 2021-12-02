Spotify kullanıcılarının her yıl merakla beklediği 2021 yılı özeti yayınlandı. Kullanıcıların profillerine göre hazırlanan kişiselleştirilmiş Spotify 2021 yılı özetinde (Spotify Wrapped 2021), dinleyiciler en çok dinlediği sanatçıdan, en çok dinlediği şarkıya kadar Spotify’da 1 yıl boyunca yaptıkları etkinlikleri görebiliyor.

Spotify 2021 özetine göre bu yıl Türkiye’de en çok dinlenen şarkı Sefo‘nun ‘Bilmem mi?‘ şarkısı oldu. Listede ilk beş şu şekilde:

Bilmem mi? – Sefo Seni Dert Etmeler – Madrigal Krvn – UZI Bul Beni – Ezhel Martılar – Edis

Spotify 2021 özetine göre bu yıl Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Ezhel oldu. Listede ilk beş şu şekilde:

Ezhel UZI Sezen Aksu Duman Çakal

Spotify 2021 özetine göre bu yıl dünyada en çok dinlenen şarkı Olivia Rodrigo‘nun ‘Drivers License‘ şarkısı oldu. Listede ilk beş şu şekilde:

Drivers License – Olivia Rodrigo Montero (Call Me By Your Name) -Lil Nas X Stay – The Kid LAROI, Justin Bieber Good 4 You – Olivia Rodrigo Levitating – Dua Lipa, DaBaby

Spotify 2021 özetine göre bu yıl dünyada en çok dinlenen sanatçı Bad Bunny oldu. Listede ilk beş şu şekilde: