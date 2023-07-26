İnsan sağlığı için çok önemli bir yeri olan ve o olmadan yaşamın mümkün olmayacağı suyun, spor esnasında tüketilmesinin öneminden bahsedeceğiz. Vücudumuz en çok idrar ve terleme yoluyla su kaybeder. Bu suyun geri kazanılmaması ise vücudun susuzluk yaşamasına neden olur. Susuzluk böbreklerimizi, kalbimizi, idrar yeteneğimizi tehlikeye atarak halsizlik, baş ağrısı gibi durumlara yol açabilir. bu durumlar ise spor performansımızı olumsuz etkiler. Yaptığınız sporun performansını yükseltmek istiyorsanız su tüketiminize dikkat etmelisiniz. Gelin hep birlikte daha detaylara inelim.

Aktif spor yaparken vücudunuz terler ve böylelikle önemli miktarda su kaybedersiniz. Kaybettiğiniz suyu mutlaka sıvı alarak telafi etmelisiniz. Susuzluk arttıkça uyku hali, yorgunluk, kas krampları, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi etkiler ortaya çıkar ve bu da performansınızın düşmesine sebep olur. Özellikle sıcak havalarda kaybettiğiniz su miktarı diğer günlere nazaran daha fazla olur. Bu nedenle sıcak havalarda yeterli su içmeden egzersiz yapmak, vücut ısısının yükselmesine, kan basıncının ve kaslara kan akışının azalmasına neden olur.

Spor sırasında 15-20 dakikalık aralıklarla küçük yudumlar halinde tüketebilirsiniz. Spor esnasında bir anda çok miktarda su içmemeye de kesinlikle dikkat etmelisiniz. Suyu kontrollü bir şekilde tüketiniz.

İdeal bir şekilde sıvı tüketimi yapılabilir fakat bünyenize, yaşınıza, kilonuza, yaptığınız antrenmana bağlı olarak sıvı tüketiminiz değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bu konuda bir uzmandan danışmanlık almanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kendi doktorunuzdan bilgi almakta kesinlikle fayda var.