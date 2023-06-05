Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Evinde Fenerbahçe’yi konuk eden Galatasaray aldığı galibiyetin ardından resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılıların kutlamalarında yer alan Aleyna Tilki, Bafetimbi Gomis ve ailesiyle sahneye çıktı. O anlarda Tilki’nin kıyafeti de gözlerden kaçmadı.

Spiker Murat Yenersoy o anlarda “Aleyna Tilki 2018’de buraya kırmızı elbiseyle çıkmıştı şu an bembeyaz” diyerek detay verirken diğer spiker Özkan Öztürk ise “Her detayı da hatırlıyorsun?” dedi.

Spikerin “Hafızam kuvvetlidir Özkan” demesi sosyal medyada ti’ye alındı. O anlar için “Özkan’ın başını yakacaksınız” yorumları geldi.

💫 Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! #SporTotoSüperLig 🎶 “O, sen olsan bari…” pic.twitter.com/hCecx5dCu2 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 4, 2023