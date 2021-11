Spider-Man Tom Holland’ın gözyaşları

Başrollerinde Tom Holland ve Zendaya’nın bulunduğu Spider-Man: No Way Home (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) filminden yeni bir fragman yayınlandı. 17 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak olan filmin fragmanı için fanların bulunduğu özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar arasında dizinin başrol oyuncusu Tom Holland da vardı. İzleyicilerin fragmana verdikleri tepkiyi gören Holland gözyaşlarını tutamadı.

Spider-Man, Homecoming ile başlayan ve Spider-Man: Far From Home ile devam eden serinin üçüncü filmi Spider-Man: No Way Home‘da Spider-Man’in kimliğinin ortaya çıkması sonucu Doctor Strange ile yaptığı iş birliği beyaz perdeye taşınıyor.

Spider-Man: No Way Home (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) filminin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.