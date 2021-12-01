Spider-Man serisinin son filmi olan ‘No Way Home’un biletleri ön satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi nedeniyle internet sitelerini çöktürdü. Filmin bileti için 25 bin dolar (340 bin lira) talep edenler bile oldu.

17 Aralık’ta gösterime girilmesi planlanan filmin biletleri dün sabah erkenden ABD ve Britanya’da internet siteleri üzerinden satışa çıkarıldı. Filne olan yoğun talep nedeniyle bazı bilet satışı yapan siteleri çökerken Spider-Man hayranları bilet bulamamaktan şikayet etti. Twitter’da bazı hayranlar uzun süre bilet almak için beklemesine rağmen elleri boş kaldığını söyledi. Filmin biletleri birkaç saat içinde kara borsaya düştü. Bilet için verilen fiyatlandırma ise 200 ile 25 bin dolar arasında değişti.