‘Wannabe’, ‘Viva Forever’ ve ‘Stop’ gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran müzik grubu ‘Spice Girls’den Melanie Chisholm, 25 yıl önce İstanbul’da konsere geldiğinde masaj yaptırdığı otelde cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Yaklaşık 25 yıl önce Türkiye’de konser veren Melanie, “İstanbul’daydık, iki gösterimiz vardı. Daha önce hiç tam uzunlukta bir konser vermemiştik bu nedenle tabii ki haftalardır prova yapıyorduk” ifadelerini kullandı. “İlk Spice Girls konseri için oradaydık ve kendimi otelde bir masajla rahatlatmak istedim” diyerek sözlerine devam eden Melanie, taciz hikayesini anlattı.

Melanie, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Masaj sırasında yaşadıklarımı o an içime gömdüm çünkü odaklanmam gereken başka şeyler vardı. Olay yaratmak istemedim ama aynı zamanda bununla uğraşmak istemedim. Yıllarca içime gömdüm”

Melanie, “Bir cinsel saldırı olarak, ağır olmayan bir şekilde gerçekleşti diyebilirim ancak ihlal edilmiş, kırılgan, utanmış hissettim” dedi.

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