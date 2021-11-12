Spencer filmi Türkiye’ye geliyor! Kristen Stewart’in Lady Diana rolü itirafları

Geçtiğimiz günlerde Insider’a konuşan Kristen Stewart, Lady Diana’yı canlandırmanın üzerinde yarattığı baskı hakkında itirafta bulundu. Rolün hakkını verebileceğine her zaman inandığını söyleyen Stewart, çekimlerin gerçekleştiği bir buçuk yıl içerisinde üzerindeki toplum baskısının git gide arttığını ifade etti.

“Fazla ışıltılıydı”

Kristen Stewart, git gide artan bu baskıyı, “”Küçük bir kar tanesi olarak başladı fakat sonra tepeden aşağı yuvarlandı ve ağırlaştıkça ağırlaştı. Fazla ışıltılıydı. Iştılığı olduğu kadar ürkütücüydü de. Gerçi bir şey yapmaya başlamadan önce, nasıl hissedeceğini önden kestiremiyorsun” sözleriyle açıkladı.

“Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım”

Daha önce aşka röportajlarda da Diana rolüyle ilgili konuşan Stewart, Lady Diana’nın hikayesinin şimdiye kadarki en üzücü hikayelerden biri olduğunu söyleyerek, “Sadece Diana‘yı oynamak istemiyorum – onu dolaylı olarak tanımak istiyorum. Bu arada, uzun zamandır bir rol oynadığım için bu kadar heyecanlanmamıştım” sözleriyle heyecanını da ifade etmişti. Role Diana’nın aksanını öğrenmekle başlayan Stewart, zamanla içerisinde Diana’ya karşı bir koruma içgüdüsüne sahip olduğunu ve o aşamada da ekiple birlikte koşmak için hazır olduklarını söylemişti.

İngiltere’de 5 Kasım’da vizyonlarda yerini alan Spencer filmi, Türkiye’de ise dünden itibaren vizyonda yerini aldı.