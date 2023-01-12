Yaklaşık 2 yıldır televizyonda ‘Söylemezsem Olmaz’ programının yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile mobbinge uğradığını belirterek programdan ayrıldığını duyurdu. Uzun süredir kızı Serengil’in programdan ayrılması gerektiğini savunan Nevin Teoman, Bircan Bali ve Arto Dalga’ya adeta ateş püskürdü.

Seren Serengil’in program sırasında mobinge uğradığını ve haksızlığa uğradığını belirten Nevin Teoman, Instagram hesabından bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna cevap verirken, Bali ve Arto’yu hedef aldı. “Devir kimlere kaldı. Hazımsızlık diz boyu” yorumu üzerine Nevin Teoman, “Rezalete bakar mısın canım. İki yalaka terbiyesizlik yapıyor, kanal izin vriyor. Sözleşme var, kızım bütün terbiyesiyle bekliyor. Ben hemen istifa et kurtul oradan dememe rağmen sabırla bekledi. Üç kere hastaneye kaldırıldı böyle bir düzen olur mu? Oda yetmedi fake hesaplarla saldırıyorlar. Bu kız onlara ne yaptı ne? Terbiyesiz, ne Allahsız yaratık bunlar. Bu memleket nereye gidiyor” şeklinde cevap yazdı.

Bir süredir yaşadığı rahatsızlıklarla mücadele eden 51 yaşındaki sunucu, birkaç defa canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Tüm bunların ardından Seren Serengil, dün yaptığı açıklamada ‘Söylemezsem Olmaz’ programında ayrıldığını duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz Tv’de yorumculuğunu yapmakta olduğum ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.”

“Her şeye, tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiği programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla en önemlisi de ekmeğiyle de oynamak gibi bir düşüncem olmayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulmasa sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda da durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım.”