Söylemezsem Olmaz’da şok ayrılık

Sunuculuğunu Bircan Bali ve Seren Seregil’in üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında şaşırtıcı bir veda yaşandı. Arto’nun vedasından sonra programa dahil olan, polemikleri yüzünden sık sık gündeme Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı!

Canlı yayınlanan programdaki dobra açıklamalarıyla gündeme damga vuran Akkaya, bugünkü yayına çıkmayınca Bali “ Maalesef, Deniz Akkaya, ‘Söylemezsem Olmaz’ programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.

Ekran macerası kısa süren Akkaya’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.