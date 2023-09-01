Felsefesini bitkilerden alan SOUOP. , Başak Candan Naycı’nın ustalığı ile bitkilerin faydalı birleşenlerini bir araya getirerek, hem cildimiz hem de ruhumuz için formülize ettiği ürünlerle tenimizi doğa ile buluşturuyor. Doğal yağlar ile bitkilerin iyileştirici gücünden oluşan Shine Me Wrinkles, cilt sağlığına olan katkılarıyla bilinen hodan, jojoba, kuşburnu ve avokado yağı, cildimizin elastikiyetini arttırarak kolajen üretimini desteklerken, cildimize kaybettiği nemi kazandırıyor, lekeleri azaltıyor, hücre yenileyici etkisiyle cilde taze ve canlı bir görünüm veriyor.

İçeriğinde bulunan frankincense’nin ( günlük ağacı ) anti-inflamatuar ve antifungal özelliği sayesinde cildimizdeki akne ve sivilce oluşumunu engeller, sivilce ve yara izlerini tedavi ederken, gözeneklerimizi sıkılaştırıyor. Itır ise cilt sağlığımızın korunmasında önemli bir rol oynarken cildimizdeki sebumun dengelenmesine ve renk eşitsizliğinin azalmasını sağlıyor. Dermatologlar tarafından test edilmiş ve onaylanmış Shine Me Wrinkles’da bulunan ölmez çiçek uçucu yağının anti – aging özelliği ile cildimizdeki kırışıklık görünümünün azalmasını aynı zamanda daha parlak ve sağlıklı görünmemizi sağlıyor.

Doğadaki en yüksek frekansa sahip bitkilerden ölmez çiçek ve frankincense, depresyon, stres ve yorgunluk anlarımızda zihnimizi rahatlatan ve stresten arındıran bir etki sağlıyor. Cilt bariyerimizi güçlendirerek onaran ve cildimizin gün boyu nemli kalmasını sağlayan SOUOP. ‘Shine Me Wrinkles’ içerdiği doğal yağlar ile cildimizin taze, parlak, ışıltılı ve dolgun görünmesini sağlıyor.

SOUOP.’un yaratıcısı, tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği, aromaterapi ve koku alanında uzman Başak Candan Naycı, kurumsal hayatın telaşı içerisinde bitkilerin gücü ile tanıştıktan sonra oluşturduğu markası için; ‘Doğaya olan merakım ve keşfetme arzum beni Tıbbi Aromatik bitkilerin tarımını yapmaya ve bunu koku uzmanlığım ile birleştirerek markam SOUOP.’u oluşturmama ilham oldu. Bitkilerin şifalı kokuları ile hazırladığım karışımlarımın cilt için birçok faydası olmasının yanı sıra ruhsal ve zihinsel olarak da rahatlatıcı etkilerini gördükçe doğanın gücüne olan tutkum her geçen gün artmaya devam ediyor.