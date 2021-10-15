Sosyeteye damgasını vuran Fatoş Mildon – Fatma Doğan kavgası!

Fatoş Mildon ile Fatma Doğan karşılaştıkları bir davette kavga etti. Kavga sosyal medya üzerinden de devam etti.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde sosyetede yaşanan bu kavgayı yazdı.

Bülent Cankurt’un o yazısı:

Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ile Fatma Doğan…

İkisinin de ailesi holding sahibi. Bu iki ünlü kadının aileleri geçmişte beraber bir şirket kurmuş ama sonra ortaklık bozulmuştu.

Fatoş Mildon ile Fatma Doğan, bir davette karşılaşınca gerilim yaşandı. Mildon, Doğan’ın üzerine yürüyüp ağzına geleni söyledi.

Davettekiler, araya girip ikiliyi sakinleştirdi. Geceyi terk eden Fatma Hanım, olayı sosyal medyaya taşıyıp “Eşin; ‘Dolandırıcı, borcunu ödesin önce!’ diyor” paylaşımı yaptı.