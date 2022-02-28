Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen Dilara Tarkan, iki yıldır birliktelik yaşadığı Dağhan Doğruer’den Sevgililer Günü için gittikleri tatilde evlilik teklifi almıştı. Yakın zamanda Sevgililer Günü için gittikleri Miami tatilinden dönen çift hızlı bir şekilde sosyetenin genç isimlerinden Tarkan’ın evinde nişanlandı. Dedikoduların başlamasına sebep olan nişanda Dilara Tarkan’ın göbeği dikkat çekti. Genç aşıkların tatilden döner dönmez nişanlanmaları, sosyal medya fenomeni Dilara Tarkan’ın hafif çıkmış göbeği ve çiftin düğün konusunda aceleci olmaları akıllara Tarkan’ın hamile olabileceğini getirdi.

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, sosyete dünyasında dönen dedikodularla ilgili yazdığı yazısında: “Sosyetede, ‘önce bebek sonra nikah modası hiç bitmeyecek sanırım. Son birkaç gündür sosyete, yine bir ‘önce bebek sonra nikah’ dedikodusunu diline dolamış durumda! Bu dedikodu doğru çıkar mı bilmiyorum ama birbirlerine çok yakıştırdığım Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer’e şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.