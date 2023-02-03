Instagram ve TikTok platformlarında ‘#vanillagirl’ hastagi ile milyonlarca görüntülenmesi olan ‘Vanilla Girl’ akımı zarif ve etkileyici görünümüyle karşımıza çıkıyor. Az ve öz olanın daha dikkat çekici olduğunu vurgulayan ‘Vanilla Girl’ trendi, moda dünyasının karmaşıklığını bir kenara bırakıp beyaz, bej ve krem tonlardaki basit kıyafetlerle geçtiğimiz aylarda giysi dolaplarına yerleşerek yaşam stili haline geldi.

Gardolaplarımızda etkisi gün geçtikçe devam ederken ‘Vanilla Girl’ akımı şimdilerde ise makyaj trendi olarak karşımıza çıkıyor. Bu makyaj trendinin diğer makyaj trendlerinden farkı ise daha samimi ve sevimli olması. Doğal görünmenin basit dokunuşlarla mümkün olduğunu ‘Vanilla Girl’ makyaj trendi sayesinde görebiliyoruz.

‘Vanilla Girl’ trendi için gerekli olan makyaj malzemeleri ise sizin için derledik:

1-Renkli Nemlendiriciler

Hem cildimize bakım yapan hem de sağlıklı görünüm kazandıran renkli nemlendiriciler ‘Vanilla Girl’ makyaj akımının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İnce yapılı ve nemli bitişli nemlendiricilerle hem renk tonunuzu eşitlerken hem de içinde yer alan minerallerle parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Ürün link: Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector

2-Kapatıcı

İnce yapılı, ıslak bitişli ve çizgilere dolma yapmayan kapatıcıları göz pınarlarına, gözün dış köşelerine, burun kenarlarına ve cildinizde bulunan kusurlara sürerek ve zarif dokunuşlarla dağıtarak doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ürün link: Clinique’s Beyond Perfecting Foundation and Concealer

3-Kaş Sabitleyicisi

Kaş jeliyle doğal ve tek tek ayrılmış kaşlara sahip olmak çok kolay. Yukarıya doğru sabitlediğiniz kaşlar uzun süre kalıcılık sağlarken temiz bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Ürün link: Benefit Cosmetıcs 24-hour Brow Setter

4-Göz Farı ve Göz Kalemi

Nötr tonlarda kullanacağınız göz farıyla sade bir görüntü elde ederken gözün dış kenarlarına süreceğiniz kahverengi göz kalemi ile makyajınızı yumuşatarak doğallık katabilirsiniz.

Ürün link: Nars Skin Deep Eye Palette

5-Likit Allıklar

Şeftali ve pembe tonlarındaki likit allıkları yanak ve elmacık kemiklerinize sürerek hem doğal hem de fresh bir görüntüye sahip olurken, nemli ve ipeksi yapısıyla yüzünüze boyut kazandırabilirsiniz.

Ürün link: Nars Liquid Blush Mini

6-Dudak Parlatıcıları

Dudak renginize yakın bir dudak kalemiyle çerçeveleyeceğiniz dudaklarınızı, dudak parlatıcısıyla hem parlaklık hem canlılık katabilirsiniz.

Ürün link: Dıor Addıct Lip Glow Oil

Ece Dilan Atar

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