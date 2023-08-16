Bir sosyal medya kullanıcısı, Gülben Ergen‘in gittiği bir bankada çalışanları tehdit ederek camları yumrukladığını ileri sürdü. Ünlü şarkıcı ise bu iddiayı reddederek konunun kamera kayıtlarıyla belgeleneceğini ve suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Ergen, kendisine gönderilen mesajda, bir kadın kullanıcının “Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak ‘ben Gülben Ergen’im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum’ diyerek saygısızlık ve tehdit ettiğini biliyor mu acaba? Sen kimsin ya, hadsiz kadın” ifadelerini kullandığını paylaştı.

Ergen, bu mesajı Instagram hesabından ifşalayarak “Bu mesajınızı bankanın adı ve kamera kayıtlarıyla belgeleyip size cevabınızı vereceğim. Bana değil herhangi bir müşterinize yapılan bu saygısızlığa nezaketle nasıl bir uyumla yaklaştığımı kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz” dedi.

Olay hakkında bir yorumda daha bulunan Gülben Ergen, “Dahası var, nezaketimden yazmadım. Yazan kişi yazdığını sildi ve hesabını kapattı. Çünkü bankanın kamera kayıtlarını istedim. Ben kin tutmam bilirsiniz. Kamera kayıtları izlensin. Anlayışım, nezaketim ve sıcaklığım karşısında defalarca nasıl özür dilediklerini görün isterim” ifadelerine yer verdi.