Sosyal medya fenomenleri dolandırıcılıkla suçlanıyor!

Sosyal medya üzerinden kullanıcılara para ödülü kazandıklarını fakat ödülü almak için bir miktar vergi vermeleri gerektiğini söyleyerek insanları dolandıran suç şebekesinden 16 kişi tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın da vardı.

“Geçimimi reklam alarak sağlıyorum”

Tutuklanan Simge Barankoğlu, ifadesinde, “Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” sözlerine yer verdi.

“Sadece reklam ücreti aldım”

Tutuklanan diğer bir sosyal medya fenomeni Yeşim Aydın ise, ifadesinde “Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm” sözlerine yer verdi.