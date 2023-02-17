Sosyal medyada yaptığı yemek tarifleri paylaşımlarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Hatay’ın da yıkıma uğraması sonucunda enkaz altında kalmıştı. Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Dilan Polat doğruladı

Taha Duymaz’ın durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, vefat haberinin doğru olduğunu belirtti. İlgililerden mesaj geldiğini söyleyen Polat; “Cenazeleri görülmüş, hepsini teker teker çıkartıyorlar. Mucizeler oluyor evet ama ben tahmin ediyordum. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun.” açıklamasını yaptı.

Duymaz’ın durumu hakkında sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan CZN Burak, Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz ile birlikte bir video çekmişti. Duymaz, “Asılsız haberlere inanmayın. Biz umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panik oluyorum” demişti.

Gülben Ergen ise Twitter hesabından “Taha’nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay’dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun” demişti.

Duymaz’ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin “Başımız sağolsun” mesajıyla verdi.

“Ben çok yaşamam bence”

Duymaz için bekleyiş sürerken fenomenin aylar önce takipçileri ile yaptığı soru-cevap videosu sosyal medyada bir kez daha gündem olmuştu.

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, “Gelecekteki planların nedir?” sorusuna “Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten” cevabını verdi.

İlginizi çekebilir;