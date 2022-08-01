1998 yılında Elçin Uzun ile dünyaevine giren ve mutlu birlikteliklerinden Mehmet Okan ve Ahmet Kaan isimlerinde iki çocuğu olan Şoray Uzun, eşi ile evliliklerinin 24’üncü yılını Instagram hesabında yayınladığı fotoğrafla kutladı.

55 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımında yazdığı ”24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla” notuyla eşine olan aşkını adeta gözler önüne serdi.