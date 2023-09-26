20 Eylül’de 89 yaşına giren ikonik oyuncu Sophia Loren, İsviçre’deki evinde yere düştü. Talihsiz kazada biri uyluk kemiğinde olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık oluşan Loren, apar topar hastaneye kaldırıldı. Evinin banyosunda düşen usta oyuncunun uyluk kemiğindeki kırığın ameliyat gerektiren ciddi bir kırık olduğu açıklandı.

Oyuncuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, ünlü oyuncun operasyonu başarılı geçmiş. Sağlık durumunun yakınen takip edilmekte olduğu öğrenilen efsanevi oyuncunun oğullarının yanında olduğu da gelen bilgiler arasında.



En son 80. Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Armani defilesinde kamera karşısına çıkan Loren, 26 Eylül’de İtalya Bari’de yeni bir restoran açma planı yapıyordu. Bu restoran, onun adını taşıyan dördüncü restoranı olmuş olacaktı. Bunun yanında usta oyuncunun şehirden fahri vatandaşlık alması da planlanmıştı fakat yaralanıp hastaneye kaldırılması, yakın gelecek için yapılmış bütün planların iptal edilmesine sebebiyet verdi.