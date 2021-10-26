Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar!: Kendall ve Hailey

Mutlak Birliktelik

Ünlü modelleri ayrı görmek imkansız. Arkadaşlıklarının duygusal bir göstergesi olarak parmaklarında yarım kalp dövmeleri dahi var.

Hailey Bieber

Hailey Baldwin ile Justin Bieber’in 2014’te Kendall Jenner aracılığıyla başlayan birliktelikleri arkadaşlıklarını güçlendirmişti. O yıllarda yakın arkadaş olan Kendall ve Justin, 2014’ün Kasım ayında New York’ta Hailey ile ilk defa toplu olarak görüşmüştü. Hailey o dönemde Justin ile aralarında hiçbir şey olmadığını dile getirmişti. Birliktelikleri ilk defa Justin‘in Instagram’daki yılbaşı karesinde gündeme gelmişti.

Daimilik dileğiyle!