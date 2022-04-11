YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının bu haftaki konuğu Songül Öden oldu. ‘Oğlum’ dizisi ile gündemde olan başarılı oyuncu dostluk üzerine fikirlerini aktardı.

Programın ‘Gözlerimin İçine Bak’ bölümünde, İbrahim Selim’in “En yakın arkadaşının en yakın arkadaşının olmasının üç sebebi nedir?” sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, “Bir listesinin olmaması diyebilirim. Çok yoğun bir çalışma tempomuz var, bilirsin. Özellikle konsantrasyon açısından bazen sete telefon götüremiyorsun veya ilgilenemiyorsun. Bu sebeplerden ‘aramadın, sormadın, oradaydın, buradaydın, bilmem ne oldu’ gibi şüphe duyup bunları tarttığın bir mesele vardır ya hani, onu hiç sevmiyorum. Çünkü kardeşlik, arkadaşlık kaldığın yerden başlayabilmektir. Mutlaka ‘Şundan ötürü böyle olmuştur’ diyebilmelidir. Diğerleri için de güvenilir olması ve sır tutabilmesi diyebilirim. Bunlar da bence birinin hayatında olabilmesi için oldukça yeterli şeyler” ifadelerini kullandı.